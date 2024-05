Faustão com a esposa, Luciana Cardoso - Reprodução/Instagram

Faustão com a esposa, Luciana CardosoReprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 18:30 | Atualizado 02/05/2024 18:47

Luciana Cardoso usou seu perfil no Instagram para prestar uma homenagem especial para o marido, Fausto Silva. O apresentador está completando 74 anos de vida nesta quinta-feira (2).



A esposa de Faustão abriu um álbum de fotos na rede social e compartilhou registros românticos ao lado do marido e exibiu a família reunida em viagens. "Hoje é dia de comemoração! Mais um ano… E que ano!", iniciou ela.



"Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza de que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter", prosseguiu ela.



"Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver!"



Por fim, Luciana fez um agradecimento especial aos familiares dos doadores dos órgãos que Faustão recebeu para os dois transplantes. "Gratidão eterna às duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família", completou.