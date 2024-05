Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmica - Foto: Reprodução

Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmicaFoto: Reprodução

Publicado 02/05/2024 15:08 | Atualizado 02/05/2024 15:11

Arthur Aguiar está desfrutando de um momento de descanso ao lado da namorada, Jheny Santucci, e dos filhos, Sophia Cardi e Gabriel Santucci. O campeão do BBB 22 compartilhou nas redes sociais que o caçula realizou sua primeira viagem de avião. No entanto, o nome do famoso não sai das redes sociais.



O passeio em família coincidiu com o aniversário de Jheny, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira (2). Através dos stories no Instagram, a companheira de Arthur mostrou alguns registros especiais do local paradisíaco onde estão hospedados.



Além de publicar diversas fotos adoráveis do pequeno Gabriel, de quase três meses, Jheny compartilhou uma imagem em especial que deu o que falar na web. No clique encantador, a influencer surge a ao lado de Arthur Aguiar e Sophia, filha do ator com Maíra Cardi. No registro, os três aparecem sorridentes, prontos para curtir um dia de piscina.



Vale destacar que recentemente viralizou na web um vídeo de Sophia chamando Thiago Nigro, o marido de Maíra Cardi, de papai. Desde então, internautas vem discutindo se a dinâmica, de chamar o padrasto de pai, está certa ou não e Arthur Aguiar ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmica Foto: Reprodução