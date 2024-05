Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Publicado 02/05/2024 12:38

Dom, o filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, está impressionando a web e deixando o ex-BBB orgulhoso. O surfista divulgou para os fãs nas redes sociais que o menino entrou no pódio de um campeonato de skate e passou por um exame para se tornar jogador de futebol.

Pedro Scooby contou que Dom, de 12 anos, está se adaptando bem à vida brasileira e parece estar seguindo seu caminho no esporte. O pequeno voltou ao skate após uma pausa e ganhou o terceiro lugar em um campeonato regional.

Além do skate, Dom possui afinidade com futebol também. O ex-BBB disse com orgulho que o filho passou em um teste para o clube carioca “Boa Vista” e foi aprovado para a categoria de base. O surfista se derreteu ao contar como o filho reagiu ao passar no exame.

O ex-marido de Luana Piovani revelou que Dom até vem recebendo elogios: "Todo lugar que eu chego, enquanto ele tá fazendo as atividades, todo mundo vem conversar comigo e fala: 'teu filho é um amor, cara, teu filho é muita gente boa, tem um caráter incrível, educado e tudo mais'. Tô muito feliz", destacou o famoso.