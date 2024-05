Vanessa Lopes e Lucas - Foto: Reprodução

Publicado 02/05/2024 09:19 | Atualizado 02/05/2024 10:37

Enquanto estava confinada no BBB 24, Vanessa Lopes revelou que vivia um romance fora da casa, mantendo o mistério sobre a identidade do amado. Agora, o cantor Lucas Mamede, de 20 anos, foi flagrado em clima de romance com a influenciadora, confirmando os rumores.



A ex-BBB e o suposto namorado aproveitaram o feriado do Dia do Trabalhador para curtir um parque na companhia de amigos. Durante o dia ensolarado, o casal jogou altinha na grama e depois ficou abraçadinho durante o fim de tarde. Vanessa mostrou que já não tem medo de revelar o romance e postou um clique com o affair nas redes sociais.



Quem acompanhou a breve jornada da tiktoker no reality show, sabe que ela teria comentado sobre a relação: "Eu tenho uma pessoa que é muito talentosa e não queria que ela ficasse reconhecida por mim. Eu fiquei com medo do que pudesse acontecer com a vida dele", revelou a ex-BBB no confinamento.



Para quem não sabe, assim como Vanessa Lopes, Lucas Mamede também é pernambucano e está se destacando no cenário musical. O jovem cantor de pop é conhecido por uma parceria com a dupla Anavitória. O casal compartilha interesses com esportes, como o surfe e o tênis, além da música.