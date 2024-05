Kayky Brito manda recado para motorista que o atropelou - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 20:25 | Atualizado 02/05/2024 20:36

Kayky Brito quebrou o silêncio e deixou um recado nos comentários do vídeo publicado por Diones da Silva. O motorista o atropelou e o socorreu em um acidente no Rio de Janeiro em setembro do ano passado.



Nesta quinta-feira (2), o ator admitiu que errou ao atravessar a avenida sem verificar o farol e agradeceu ao motorista de aplicativo por socorrê-lo.



"Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, declarou Kayky Brito.

Essa semana, o motorista mandou um recado para o artista após ver um vídeo de Kayky falando sobre recuperação. "Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", declarou Diones, que aparece emocionado na gravação.

O ator Kayky Brito sofreu um grave acidente no dia 2 de setembro do ano passado. Ele foi atropelado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e teve politrauma corporal e traumatismo craniano.