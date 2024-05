Lima Duarte - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 17:30

Essa semana, este colunista noticiou com exclusividade que a motociclista Simone Regina, que foi atropelada por Lima Duarte em março de 2023, teve o processo criminal contra o ator arquivado. Mas descobrimos que logo após o acidente, ela já havia pedido a prisão do artista e uma quantia de R$ 30 mil.

De acordo com documentos obtidos pela coluna Daniel Nascimento, Simone fez dois pedidos à Justiça no ano passado: a prisão do ator de 94 anos e o adiantamento de 30 mil para receber o tratamento necessário em um hospital particular. O Mandado de Segurança, segundo a petição, seria por conta da carteira de habilitação vencida de Lima, que só foi renovada posteriormente ao acidente.

Na ação, o advogado de Simone informou a interposição do recurso de antecipação dos valores no final de junho, que poderiam resultar na prisão de Lima Duarte ou uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, como informado por este jornalista que vos escreve, a Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de liberação dos valores e o processo foi arquivado.

Relembre o caso

Em março do ano passado, a motociclista Simone Regina, de 37 anos, foi atropelada por Lima Duarte na Avenida Antártica, região da Barra Funda, em São Paulo.

Ela moveu uma ação por danos morais e materiais e pediu uma indenização de R$ 1,2 milhão. Além disso, Simone acusou o artista de estelionato, fraude processual, falsidade ideológica e associação criminosa, mas os crimes foram descartados pela polícia.

Em ano, a Justiça decidiu arquivar a investigação contra o ator.