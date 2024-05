Davi desabafa nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 15:17 | Atualizado 02/05/2024 15:24

Davi Brito, campeão do BBB 24, realizou uma live em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (2) e reclamou da exposição nas redes sociais. Na conversa ao vivo com os fãs, o baiano se pronunciou sobre os rumores de novo affair com uma influenciadora.

"Não posso fazer mais nada que tudo sou criticado. Estão querendo queimar minha imagem na internet. Não entendo essa fonte de ódio", declarou o ex-brother.

Em seguida, ele se pronunciou após ser fotografado em um luxuoso restaurante de Salvador, Bahia, com uma influenciadora digital após o fim de seu relacionamento com Mani Rego.

"Isso é só porque sou um jovem preto? Eu represento milhares de pessoas que são pretas, que têm uma história de vida difícil. Pode me filmar no restaurante, eu tenho emocional", afirmou.

"Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor. O relacionamento que eu tinha, cabe a mim resolver... Estou seguindo minha vida. Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer a quem quer me ver bem", concluiu.