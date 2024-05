Davi do BBB 24 toma atitude contra suposto affair após flagra em jantar - Foto: Reprodução

Publicado 02/05/2024 11:36 | Atualizado 02/05/2024 11:57

Davi Brito, o novo milionário de Salvador, parece estar enfrentando altos e baixos em sua vida amorosa pós-BBB 24. Recentemente o rapaz foi flagrado em um jantar com a influenciadora Bárbara Contreras no restaurante Soho, na Bahia Marina. Porém, o baiano tomou uma atitude surpreendente: deixou de seguir a moça nas redes sociais.

A atitude de Davi gerou curiosidade entre os seguidores, pois Bárbara também não o segue mais no Instagram. O flagra aconteceu depois que os dois foram vistos juntos no fim de semana, deixando uma pulga atrás da orelha sobre o status de relacionamento entre o ex-BBB e a influenciadora.



Segundo o colunista Leo Dias, Davi e Bárbara se aproximaram durante uma tarde de piscina em um condomínio em Barra do Jacuípe. O momento teria resultado no convite para o jantar no Soho, restaurante de luxo em Salvador. Davi Brito estava morando temporariamente no condomínio.



Bárbara até compartilhou detalhes do primeiro encontro em suas redes sociais. Ela revelou que ficou surpresa ao se deparar com Davi quando pensava que era sua amiga que havia chegado. Embora ela tenha descrito como algo casual, os rumores sobre o affair seguem dominando a web.