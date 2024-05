MC Hariel e influenciador Churrasco brigam em futebol dos MCs - Reprodução/Instagram

MC Hariel e influenciador Churrasco brigam em futebol dos MCsReprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 17:49 | Atualizado 01/05/2024 17:53

MC Hariel e o influenciador Xurrasco protagonizaram uma briga durante o Desafio dos MCs. A partida de futebol aconteceu na noite de terça-feira (30), no estádio do Canindé, localizado na Zona Norte de São Paulo.

A confusão entre os famosos começou após o funkeiro levar uma forte entrada de Messão logo no início da partida. O tiktoker, que também sofreu uma entrada, foi comemorar gritando com Hariel, que ainda estava caído no chão.

O artista ficou incomodado com a provocação do carioca e correu atrás de Xurrasco. Em seguida, o responsável pelos hits "Coração na Geladeira" e "Ritmista 1.0" um chute por trás e um soco no influenciador. O influencer ainda levou uma trombada de MC Daniel. Confira o momento abaixo:

mc hariel ou fagner só o tempo dirá pic.twitter.com/sjHhE6d6Yo — out of context brasileirão (@oocbrsao) May 1, 2024

Após o fim do segundo tempo, MC Hariel pediu desculpas pela discussão em campo e exibiu os machucados causados pela entrada de Messão: “O cara deu uma solada na minha coxa e o outro saiu comemorando. Aí não dá, né?”, reclamou.

A segunda edição do Desafio dos MCs tem como objetivo arrecadar alimentos não-perecíveis para a Central Única das Favelas (CUFA). Para a partida, os times foram divididos entre representantes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Esse ano, o evento contou com a presença de MC Hariel, MC Daniel, MC Livinho, MC Ryan SP, MC Poze, Oruam, Nego do Borel, Xurrasco e mais.