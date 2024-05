Antônia Fontenelle chama Davi Brito de 'criatura' - Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 13:27 | Atualizado 01/05/2024 15:35

Antônia Fontenelle foi detonada nas redes sociais nesta quarta-feira (01) após chamar Davi Brito, o grande campeão do BBB 24, de “criatura”. Em vídeo, a influencer comentou sobre a vitória do baiano no reality show da Globo.

Na gravação que circula no Instagram, Antônia aparece lendo o que parece ser um documento, que não há confirmação de se tratar de uma decisão oficial, que a Justiça determinou que o ganhador do BBB 24, no caso Davi, teria que dividir metade do prêmio final do reality.

"Esposa do rapaz ganhador do Big Brother, definitivamente parece que a Justiça determinou que ela tem direito a metade dos quase R$ 3 milhões que a criatura ganhou pra se fazer de vítima e ludibriar vocês, fracos!", declarou a atriz.

Devido aos ataques proferidos por Antonelle, que acusou o ex-motorista de aplicativo de lenganar os telespectadores para ganhar o programa, a web detonou a viúva de Marcos Paulo.

"Acho que ela quer aparecer é como a maioria está fazendo isso às custas do Davi, simples assim", disse uma internauta. "Minha senhora, vai cuidar da sua vida e deixa Davi em pax, invejosa", declarou outra. "Tu és insuportável, mulher", afirmou uma terceira. “Mulher, desde quando você é advogada ou juíza para determinar alguma coisa”, acrescentou.

Internautas ainda relembraram que Antônia Fontenelle lutou na Justiça pela herança de seu ex-marido. "Esqueceu que você também era chorosa na herança dos filhos do ex", alfinetou uma. “Claro que ela apoia essa Mani, pois ela brigou pela fortuna do Marcos Paulo”, comentou outra.