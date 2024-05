Bruno Gagliasso no programa 'Que História É Essa, Porchat?' - Reprodução/YouTube

Bruno Gagliasso no programa 'Que História É Essa, Porchat?'Reprodução/YouTube

Publicado 01/05/2024 11:42 | Atualizado 01/05/2024 11:44

Bruno Gagliasso participou do programa "Que História É Essa, Porchat?", da GNT, na última terça-feira (30) e revelou que chegou a ser agredido por conta dos rumores do "surubão de Noronha".

O ator contou a Fabio Porchat que a agressão aconteceu na própria ilha de Fernando de Noronha, quando estava saindo de um restaurante e sentiu a pancada nas costas. "Quando estou andando eu sinto uma porrada. Senti um tranco. Quando eu olhei pra trás, eu vi que eu apanhei de um senhor de 78 anos. Ele estava muito bravo, estava vermelho, me olhando com raiva. O que eu fiz?", lembrou.

A agressão aconteceu após o senhor descobrir que o ator teria “convidado” sua namorada para participar de um “surubão”, o que rapidamente foi desmentido por Gagliasso. "Você chamou minha namorada para o surubão", acusou o homem. "Juro! Eu fiquei sem reação. Na hora eu nem falei 'é mentira', eu falei: 'Cara, desculpa. Eu acho que é mentira'", justificou o ator. Por conta disso, o senhor ficou revoltado com a resposta de Bruno: "Você está chamando minha namorada de mentirosa?", rebateu ele.

Bruno tentou acalmar o senhor e acabou deixando seu celular e carteira em cima de uma mesa. No meio do tumulto que se formou no estabelecimento, o marido de Giovanna Ewbank acabou sendo furtado pelo agressor. "Ele levou! Eu sou amigo do dono do restaurante e falei: 'posso ver na câmera?'. Eu vi. Não satisfeito, ele me roubou. Fui na delegacia, dei queixa", contou.

O idoso foi detido e na prisão, o homem se envolveu em outra confusão. "Descobriram que a namorada dele não era uma namorada oficial, porque ele era casado e tinha filhos", completou Gagliasso.