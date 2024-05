Nadja Haddad recebe alta após 38 dias internada - Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 10:56

Nadja Haddad revelou nas redes sociais na última terça-feira (30) que recebeu alta hospitalar após passar 38 dias internada. A apresentadora deu à luz gêmeos, Antônio e José, no dia 25 de abril, que estão na UTI neonatal.

A jornalista foi internada no fim de março após apresentar encurtamento do colo do útero. No Instagram, ela publicou uma foto na maternidade e agradeceu o apoio que recebeu da equipe médica, amigos e familiares.

"Ainda estou tentando me adaptar à nova rotina. Está tudo bem. Nossos guerreirinhos já são vitoriosos, estão respondendo muito bem a tudo", escreveu. "Estou firme, às vezes choro bastante, mas respiro e sigo. Quem tem fé, não tem medo".

Os gêmeos, fruto do casamento de Haddad com Danilo Joan, nasceram em prematuridade extrema no dia 25 de abril, no Hospital Pró-Matre, em São Paulo, onde seguem na UTI neonatal para receber os cuidados da equipe médica.