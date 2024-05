Luan Santana homenageia Jade Magalhães em aniversário: - Reprodução/Instagram

Luan Santana homenageia Jade Magalhães em aniversário:Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2024 18:58 | Atualizado 30/04/2024 19:03

Luan Santana usou suas redes sociais nesta terça-feira (30) para fazer uma declaração especial a namorada, Jade Magalhães, que está completando 31 anos de vida.

Apaixonado, o cantor publicou um texto em seu perfil oficial no Instagram e refletiu sobre a data. Além disso, o músico selecionou registros de momentos que viveram juntos.

"O mês de abril de 94 foi um mês gelado. Nevascas históricas atingiram o sul do Brasil contrariando a fama de 'país tropical' e danificando plantações de café no sul. Mas, enquanto todo o mundo tremia o queixo do lado de fora, numa maternidade em Maringá, no Paraná, o calor era contagiante. Nascia o amor da minha vida", iniciou Luan.

"Hoje, eu desconfio que naquele exato momento, Deus foi sussurrar no ouvido de um gurizinho lá em Campo Grande: meu filho, a sua Jade chegou, agora deixa comigo porque o livro eu já escrevi", prosseguiu o músico.

"Que Ele ilumine seus passos, meu amor, eu vou tá do seu lado no caminho, segurando sua mãozinha. Feliz Aniversário", concluiu o sertanejo.