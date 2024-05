Adriane Galisteu em Las Vegas - Reprodução/Instagram

A apresentadora Adriane Galisteu se emocionou na noite da última segunda-feira (29) ao chegar em Las Vegas, nos Estados Unidos, e se deparar com uma homenagem ao Ayrton Senna, seu ex-namorado.

Nos stories do Instagram, a modelo registrou o momento em que visitou a Sphere, a arena esférica de música e entretenimento que possui o maior painel de LED do mundo, e se deparou com a projeção que será exibida nos 30 anos da morte do piloto de Fórmula 1.

"Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha quem tá lá, o orgulho do Brasil. Que emoção, olha que demais! É o capacete do Ayrton. Gente, eu estou chegando aqui e estou ganhando esse presente. Estou em choque”, declarou ela, enquanto caminhava até o ponto turístico da cidade. "A coincidência por eu estar chegando na bola nesse momento... Estou em choque, nada é por acaso".

"Vim correndo ver a famosa Esfera em Las Vegas, pra minha surpresa, olha o que estava acontecendo", relatou Adriane no X, antigo Twitter. Confira:

Nos comentários da publicação, uma internauta que trabalhou na homenagem contou uma curiosidade do momento. “Amanhã a esfera de LA vai se transformar no capacete do Senna. Uma ideia construída por mim e pela agência que eu trabalho desde o ano passado. Ontem foram fazer um único teste de exibição e a Galisteu passou na frente, exatamente no momento, sem nada combinado. Tô em choque", relatou.