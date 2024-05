Lilia Cabral está no elenco de "A Lista" - Divulgação/Globo

Lilia Cabral está no elenco de "A Lista"Divulgação/Globo

Publicado 30/04/2024 18:45 | Atualizado 30/04/2024 19:14

As gravações do longa "A Lista", produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, estão causando transtornos para os moradores de um edifício localizado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, esta semana.

De acordo com informações da jornalista Rahabe Barros, do Purepeople, a equipe do projeto obteve autorização e a pessoa responsável pela administração foi avisada sobre as filmagens do longa estrelado por Lília Cabral que aconteceriam no local. No entanto, o recado não foi repassado aos moradores, o que causou transtornos.

Por conta disso, as filmagens estariam causando grande movimentação da equipe, o que vem atrapalhando a rotina de proprietários e inquilinos. "Os moradores não estavam sabendo. Uma moradora queria sair com o carro por volta de 12h, mas estava tendo gravação na garagem e ela não conseguia passar. Só colocaram uma circular avisando depois do início das filmagens", relatou uma fonte, que teve sua identidade preservada, ao site.

As filmagens do longa “A Lista” no edifício, que fica na altura do Copacabana Palace, começaram no dia 29 de abril e vão chegar ao fim em 2 de maio.