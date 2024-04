Hylka Maria - Foto: Reprodução

Hylka MariaFoto: Reprodução

Publicado 30/04/2024 14:57 | Atualizado 30/04/2024 15:45

Nas redes sociais, voltou a viralizar na web uma cena da novela de Manoel Carlos, “Mulheres Apaixonadas”. Onde na beira da piscina, a personagem de Susana Vieira e seus filhos chamam por Neide, a empregada interpretada por Hylka Maria. No entanto, agora a artista resolveu se manifestar sobre o papel.



Em publicação no Instagram, a atriz comentou sobre a personagem, dando a entender que foi enganada ao aceitar o papel. “Imagine para quem atuou a Neide e leu na sinopse que faria triângulo amoroso com Rafael Calomeni e Suzana Vieira, e nunca aconteceu?”, começou ela, com suposta ironia.



Em seguida, ela citou outros personagens que contracenariam com ela e nãoestavam presentes na trama: “Sem contar com o fato dos 2 atores escalados e contratados para serem pai e irmão dela que jamais chegaram a aparecer no ar. A gente aguentava calada e ainda tinha que agradecer”, encerrou Hylka Maria.



Após o relato da artista, o comentário dividiu opiniões entre os internautas. “Nas novelas do maneco a empregada não tem vida fora do serviço, não tem casa, não tem família e nem amigos”, afirmou uma seguidora. “Literalmente Rcista! Sinto muito”, lamentou outra. “Novelas são e sempre foram obras abertas, que vão sendo escritas no decorrer da trama conforme a reação do público”, ponderou mais uma.