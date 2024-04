Gusttavo Lima - Foto reprodução Internet

Gusttavo LimaFoto reprodução Internet

Publicado 30/04/2024 11:48 | Atualizado 30/04/2024 11:49

Gusttavo Lima protagonizou um momento de tensão no Ribeirão Rodeo Music 2024 ao defender uma fã de possível agressão. Durante o show em Ribeirão Preto (SP), o cantor percebeu uma cena preocupante na plateia e decidiu intervir. A atitude do famoso chegou a ser aplaudida pelo público.



Enquanto cantava "Estrada da Vida", Gusttavo notou a movimentação estranha e parou a apresentação para entender o que estava acontecendo. Ele caminhou até a passarela do palco e dirigiu-se à equipe de seguranças para resolver a situação.



Mandando um recado pelo microfone, o sertanejo deixou clara a situação: "Atenção, segurança. É a primeira vez que eu vejo um homem levantar a mão para uma mulher. Aí é sacanagem, aí não [...] É covarde, não pode fazer isso não. Quando vem a desordem, a ordem tem que voltar", disparou o artista.



Após instruir os seguranças, Gusttavo indicou o agressor para ser detido. Nas redes sociais, a atitude do cantor recebeu apoio dos fãs, que elogiaram sua postura: "Presenciei e ele foi maravilhoso e sensato", comentou uma internauta. “Gostei da atitude. Alguns cantores têm essas atitudes lindas no show. Desnecessário essas pessoas que vai pra show brigar”, refletiu outra.