Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um anoReprodução/Instagram

Publicado 30/04/2024 09:51

Viih Tube, mãe da pequena Lua, anunciou emocionada em uma participação no “Mais Você” que está à espera de seu segundo filho com Eliezer. No entanto, a alegria foi ofuscada por ataques nas redes sociais, com internautas questionando a gestação da famosa.

Em uma série de stories no Instagram, Viih Tube fez questão de responder aos comentários maldosos. "Eu sei que nós escolhemos expor nossa vida, nossa família, mas ter filho não é marketing", disse ela, rebatendo as críticas e destacando a importância da maternidade em sua vida.

A ex-BBB também desabafou sobre os ataques que recebeu. "Vi muitos comentários maldosos falando até em tom de competição com outras influenciadoras e, de verdade, eu não sei o que se passa na cabeça de alguém pra achar que colocar alguém no mundo é uma competição", desabafou.

A mãe de Lua encerrou seu discurso agradecendo o apoio dos seguidores e pedindo compreensão. "Obrigada a todo carinho da maioria de hoje. Vocês são incríveis! Mas os comentários maldosos machucam demais, precisava falar", concluiu a youtuber.