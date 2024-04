Davi Brito, campeão do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Davi Brito, campeão do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 20:59 | Atualizado 29/04/2024 21:15

O perfil oficial de Davi Brito no Instagram foi hackeado na noite desta segunda-feira (29). Criminosos invadiram a conta do campeão do BBB 24 para tentar aplicar golpes nos mais de 10 milhões de seguidores do baiano.

Através da conta de Davi no X, antigo Twitter, a equipe do ex-brother fez alerta aos fãs. "Hackearam a conta do Instagram de Davi Brito e de Raquel Brito! Estamos na busca para recuperarmos o acesso", informaram.

"Pedimos que, por favor, não caiam em nada, mensagens e nem stories, nos perfis de Davi Brito e Raquel Brito", completaram.

No perfil do ex-brothers, criminosos tentaram aplicar golpes de falsos investimentos e com retornos quase imediatos. Os hackers chegaram a compartilhar imagens de transações bancárias para convencer os seguidores da suposta facilidade para obter lucros rapidamente.