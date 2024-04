Juliana Oliveira, do ?The Noite?, denuncia diretor de TV por racismo - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 18:42

A humorista Juliana Oliveira participou do programa "Chega Mais", do SBT, nesta segunda-feira (29) e se emocionou com o caso da filha da atriz Samara Felippo, que foi vítima de racismo no colégio. Durante a atração, a integrante do "The Noite" compartilhou seu relato após também sofrer preconceito racial.

“O debate está sendo o racismo na escola, mas eu queria fazer um relato… O que me afetou profundamente foi em local de trabalho. Antes de trabalhar no SBT, a gente passou por uma outra emissora e lá eu tive um diretor… Numa dessas saídas de sexta-feira, depois da gravação, ele chamou a gente para ir para a casa dele por ser perto. Nós, o pessoal do trabalho, fomos”, iniciou Juliana.

Emocionada, a comediante prosseguiu: “Mas, em um determinado momento, ele pegou no meu braço e também no de um amigo que era produtor e nos expulsou do apartamento dele”.

Segundo Juliana, ela demorou para entender o que estava acontecendo. “Eu ainda fiquei olhando para o meu amigo na dúvida de que ele estivesse brincando, mas não estava. Em seguida, a gente foi se ligar que nós éramos os únicos pretos da festa”, relatou.

“Então, se você der conta de que está rolando racismo, faça logo alguma coisa. Eu me senti sozinha e ninguém fez nada por mim. Olha que estava lotado de gente… Tá aí a importância de você recriminar quem está falando isso”, completou.