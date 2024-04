Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um ano - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 15:12 | Atualizado 29/04/2024 15:13

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu Viih Tube e Eliezer no programa “Mais Você” nesta segunda-feira (29) e surpreendeu os telespectadores. Afinal, os famosos aproveitaram para anunciar a segunda gravidez da youtuber. No entanto, além disso, a empresária aproveitou para esclarecer a polêmica envolvendo Manu Bahtidão.



A influenciadora explicou para Ana Maria o que levou à confusão com a cantora, que seria uma das atrações da festa de um ano de Lua, sua primogênita. "Eu acho que foi totalmente uma falta de comunicação mesmo porque eu sinto de coração que ela se esforçou para ir, desde o início que eu contratei ela eu sabia da agenda lotada dela", iniciou Viih Tube.



Em seguida, a mãe de Lua disse que entendeu o lado de Manu e que não quis causar estresse, pois já sabia que estava grávida. "Paguei pra ela não pra empresa, ela perdeu o jato, mas a gente entendeu depois que foi uma falta de comunicação da equipe nova, já tava grávida, mas ninguém sabia, eu já nem quis desenrolar, só deixei sabe, deixei pra minha equipe resolver, não consegui dar atenção", explicou.