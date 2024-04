Jessica Ellen e Dan Ferreira protagonizam unfollow e web aponta fim - Foto: Reprodução

Publicado 29/04/2024 10:34 | Atualizado 29/04/2024 11:02

Jessica Ellen e Dan Ferreira, conhecidos por seu talento nas telas, têm deixado os fãs apreensivos nas redes sociais. O motivo? Os dois pararam de se seguir no Instagram, gerando especulações sobre uma possível separação. A mudança de comportamento não passou despercebida pelos internautas, que agora se perguntam se o relacionamento chegou ao fim.



Nas redes sociais, após saber do unfollow mútuo, muitos fãs deram o casal por separado e lamentaram: “Poxa, adorava esse casal”, declarou uma seguidora. “Que pena, casalzão, dois lindos”, afirmou outro. “Prefiro acreditar que não”, ponderou uma terceira. “Queria saber como o povo percebe essas coisas, meu Deus”, reparou mais um.



A última vez que o casal chamou a atenção da mídia foi há quase um ano, no aniversário de Jessica Ellen, em 16 de junho. Na ocasião, Dan usou as redes sociais para se declarar à atriz, mostrando o quanto é apaixonado por ela. Essa declaração pública deixou claro o amor entre os dois.



Jessica e Dan são pais de Máli, um garotinho de um ano, nascido em dezembro de 2022. Na época, o pequeno também teve direito a uma uma declaração em conjunto dos papais babões. Além de anunciar o nascimento, eles aproveitaram para agradecer à família, equipe médica e todos os envolvidos.