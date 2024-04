Lucas Souza conquista vaga na Escola de Teatro Wolf Maya - Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2024 18:06 | Atualizado 27/04/2024 18:43

Lucas Souza utilizou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um anúncio importante: sua bissexualidade. Ele explicou os motivos por trás dessa decisão e a jornada que o levou a esse momento. Desde os desafios de assumir responsabilidades desde cedo até o processo de autoaceitação, o ex-namorado de Jaquelline desabafou na web.



Iniciando seu discurso, Lucas Souza deixou claro que sua sexualidade sempre foi um tema difícil. “Esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida”, revelou o ex-peão de A Fazenda 15.



“A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu: me considero um pessoa BISSEXUAL ou até mesmo PANSEXUAL”, declarou o famoso.



O ex-Fazenda decidiu compartilhar suas dúvidas e incertezas com os seguidores, apesar das críticas. “Estou em processo de autoconhecimento, e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público. [...] Preciso tirar esse PESO que me aflige e sufoca!”, desabafou.



Inclusive, o famoso deu a entender que as críticas atrapalharam seu relacionamento. “[Após o reality] novamente essa pressão da sexualidade veio e os comentários maldosos voltaram, só que aqui do lado de fora, aqui na vida real”, revelou. “Enfim, hoje é um dia muito importante para mim, pois me

sinto liberto e feliz!”, destacou ele.