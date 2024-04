Globo teria ficado com maior parte no cachê de publicidade de ex-BBBs - Foto: Reprodução

Publicado 27/04/2024 16:04 | Atualizado 27/04/2024 16:23

Endividados, alguns ex-participantes do BBB24 decidiram expor a dificuldade que todos estão passando após deixar a casa mais vigiada do Brasil. Para quem não sabe, diferente das outras edições onde os ex-confinados faziam milhões aqui fora, a Globo decidiu assumir a administração da carreira dos novos famosos pós-reality e, pelo que vem circulando na web, tudo mostra que tal decisão não tem dado muito certo.Os ex-BBBs Pipoca não podem fazer nenhum tipo de publicidade por conta própria até julho, todas as ofertas de propaganda têm que ser passadas pela emissora, para que o setor responsável feche o valor e tire sua porcentagem. Até a conhecida permuta (troca de produtos e serviços por divulgação) está vetada.