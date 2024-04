Participantes do ’BBB 24’ - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/04/2024 13:26 | Atualizado 27/04/2024 13:48

Os ex-participantes do BBB 24 estariam proibidos de fazer publicidade por conta própria e vêm se manifestando na web sobre a falta de oportunidades. Muitos participantes de outras edições têm criticado a postura dos novos colegas, mas não é segredo para ninguém que a Globo mudou algumas cláusulas do contrato para o reality em 2024 e, até julho deste ano, todo tipo de propaganda, até mesmo nas redes sociais, são geridas pela emissora carioca.

Além de não poderem fechar publis sozinhos, até mesmo as chamadas permutas de ex-BBBs não podem ser sinalizadas. No entanto, a coluna apurou que os valores cobrados pela emissora seriam superiores ao orçamento de muitas marcas que têm se interessado pelos novos famosos, o que limita as opções dos ex-confinados. Ou seja, trabalho tem.

Beatriz Reis e Leidy Elin são exemplos de ex-participantes que já teriam feito publicidade, mas o valor recebido por elas não passaria dos R$ 15 a R$ 20 mil reais. Enquanto isso, o que tem sido ventilado é que as marcas que fecharam para terem as moças divulgando seus produtos, teriam desembolsado para a Globo a bagatela de R$ 50 a R$ 100 mil. Ou seja, já se pode imaginar que a divisão de lucros não seria igual.



O que estaria liberado para os ex-participantes divulgarem por conta própria seriam somente publicidades envolvendo organizações sem fins lucrativos, ou seja, sem cachê, mesmo assim tem que passar pelo crivo da emissora.

O sonho de ser global



A coluna descobriu que alguns ex-BBBs não têm falado claramente sobre a proibição de fazer publicidade por conta própria imposta pela Globo, pois, segundo eles, estão sendo cotados para trabalhos dentro da emissora, e alguns até estariam fazendo testes.



A coluna se pergunta: os três meses dentro e fora do reality não foram suficientes para avaliar os participantes? Jade Picon, por exemplo, apesar de críticas em sua atuação na novela das nove, foi alçada diretamente do programa para o posto de protagonista do horário nobre. O mesmo aconteceu com Rafa Kalimann, que saiu do BBB 20 para um programa que antes seria transmitido em TV aberta, mas devido à enxurrada de críticas, durou apenas uma temporada exibida apenas no GloboPlay.



Nessa mesma safra de ex-participantes, Fernanda e Pitel também ganharam seu próprio programa no Multishow, conforme anunciado por um dos diretores da Globo.



A coluna Daniel Nascimento procurou a assessoria da Globo sobre o assunto e a emissora não se pronunciou até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto.