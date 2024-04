Ex de Andressa Urach alerta que modelo - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 20:23

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para fazer um importante alerta à modelo. Após ganhar a guarda do filho, Leon, de dois anos, o empresário revelou que a ex-companheira pode perder os direitos sobre o herdeiro.

Sem dizer o nome de Urach, Thiago citou em seu perfil no Instagram Artigo 1638 do Código Civil brasileiro. De acordo com a lei, ir contra "a moral e os bons costumes" pode fazer uma pessoa perder todos os direitos sobre um filho menor de idade.

"Vocês sabiam que a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes pode te levar a perder o seu poder familiar sobre os seus filhos? Então fica ligado! Isso aí está previsto no código civil", alertou ele em vídeo.

Andressa Urach, que também é mãe de Arthur, é atriz de conteúdo adulto para plataformas pagas e recentemente abandonou a prostituição. A ex-A Fazenda anunciou uma turnê do sexo ao lado do namorado, Lucas Ferraz, com direito a striptease e performance do casal transando ao vivo.