Mani Rego desabafa sobre seu estado emocional após término com Davi - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 16:25 | Atualizado 26/04/2024 16:32

Mani Rego publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (26) ao lado de sua irmã, Fabiana, para desabafar sobre seu estado emocional após fim do relacionamento com Davi Brito, campeão do BBB 24.

Após se ausentar de seu perfil no Instagram, que já conta com mais de seis milhões de seguidores, a comerciante agradeceu o apoio diário dos fãs. Ela reiterou seu compromisso com o público que a acompanha nas redes sociais e torce por sua felicidade.

"Passando aqui para agradecer o carinho e as orações, além de informar que estou bem. Todo dia recebo mensagens de carinho e apoio. Obrigada de coração. Recebo milhares de mensagens. Obrigada por cada abraço que eu recebo. Em cada local que passo, alguém vem e me fala uma palavra de conforto", declarou.

"A verdade vai prevalecer sempre. Agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui. Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Foi um momento muito difícil, desde o começo. Mas eu acredito em um Deus que nos guia e nos protege", completou.