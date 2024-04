Susana Vieira - Reprodução / TV Globo

26/04/2024

Susana Vieira resolveu compartilhar detalhes íntimos de seu casamento em seu livro "Senhora do Meu Destino", em que a atriz narra a sua própria história. A obra, que será lançada neste sábado (27), inclui o término da famosa com o ex-policial Marcelo Silva, após uma traição vir à tona e sua morte pouco depois.

A artista revelou que descobriu a infidelidade pela imprensa, o que a levou a expulsar Marcelo de casa imediatamente. “Acordei um dia com uma traição contada pelos jornais: 'Marido de Susana Vieira tem uma amante há meses'. Uma traição enorme, com fotos, com provas. Na mesma hora, botei Marcelo para fora de casa, e ele foi morar com a amante em um hotel na Barra", contou ela.

A atriz ainda descreveu a experiência: "piores dias da minha vida". Na época, a artista precisou lidar com a exposição pública e a necessidade de reforçar sua segurança. Algumas semanas após a separação, Marcelo foi encontrado morto em um apart-hotel no Rio de Janeiro, supostamente vítima de overdose de drogas.

Lamentando as críticas da imprensa, Susana reclamou por ter sido apontada como a responsável pela situação. "Quem teve uma overdose que o levou à morte foi ele. Quem tinha uma amante era ele. E eu que viro a irresponsável por ter me casado por amor?", questiona a atriz em seu livro. “Até convivendo diariamente com alguém surpresas desagradáveis podem acontecer", refletiu.