Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli assumem affair após rumores na webFoto: Reprodução

Publicado 26/04/2024 09:39

O romance entre Ivy Moraes e Arthur Picoli não é mais segredo! O ex-participante do BBB 21 oficializou o namoro com a influenciadora digital durante o aniversário dela, celebrado na noite dessa quinta-feira (25). O pedido aconteceu durante uma viagem romântica para Pipa, no Rio Grande do Norte.

Para comemorar o aniversário de Ivy, o novo casal tem compartilhado diversos momentos juntos nas redes sociais, mostrando a sintonia e a felicidade do relacionamento.

Ivy não hesitou em publicar um vídeo descontraído ao lado de Arthur, confirmando o romance. Os rumores sobre o casal surgiram em março deste ano, durante o On Board Festival, e agora estão oficializados.

Ex-participante do BBB 20 e do 'Power Couple' ao lado de Nandinho Borges, Ivy estava solteira desde novembro do ano passado, enquanto Arthur terminou seu namoro com Vitória Lenoir. Agora, os dois ex-BBBs embarcam em uma nova fase juntos.