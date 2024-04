Susana Werner e Julio Cesar - Reprodução / Instagram

26/04/2024

Susana Werner e Júlio César celebram uma nova fase em seu relacionamento. Após anunciar a separação em novembro do ano passado, a atriz e o ex-jogador de futebol agora comemoram 22 anos de casamento. A data supostamente marca o fim de uma crise no relacionamento, mas uma fala polêmica da loira deu o que falar na web.

Em suas redes sociais, Susana compartilhou diversas fotos antigas ao lado do marido e se declarou ao amado: "23 anos juntos, 22 de casados. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos", afirmou a atriz na legenda.

Vale destacar que o fim do casamento foi revelado pela artista ainda em novembro do ano passado. Na época, Susana ainda acusou Júlio César de violência patrimonial. No entanto, rumores sobre uma reconciliação entre o ex-casal dominaram a web em fevereiro.

As especulações tomaram força quando a artista postou uma foto com o ex-marido e os filhos. Recentemente, o casal confirmou a retomada do relacionamento ao ser flagrado em clima de romance durante uma viagem pela Itália.