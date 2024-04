Juliano Floss se pronuncia sobre rumores de affair com Marina Sena - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 21:52 | Atualizado 25/04/2024 21:53

Após uma foto de Bruna Marquezine no colo de João Guilherme viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira (25), os internautas também notaram a proximidade de Marina Sena e Juliano Floss no clique. Com a repercussão do registro, o influenciador decidiu abrir o jogo sobre o suposto affair com a cantora.

Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem coladinhos em festa Reprodução do Instagram

Os rumores de que Mariana e Juliano estariam vivendo um romance começaram após o colunista Lucas Pasin, do Splash, afirmar que os dois estavam vivendo a fase de "lua de mel do início do relacionamento". O jornalista declarou que os amigos dos dois já estavam cientes das "ficadas" e esperavam que o relacionamento fosse oficializado.

No entanto, a amizade de Marina com a ex-namorada do dançarino, a cantora Vivi Wanderley, seria motivo para a artista decidir manter a descrição.

Após a repercussão, Juliano negou que estaria namorando a cantora. "Sobre eu e Marina, amo nossa amizade, mas não somos namorados ou coisa do tipo", declarou ao Hugo Gloss.