Davi cai no choro ao relembrar 'racismo, humilhação e rejeição' no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 19:33 | Atualizado 25/04/2024 19:36

Em meio às polêmicas sobre o fim de seu relacionamento com Mani Rego, Davi Brito caiu no choro durante um bate-papo com os fãs no X, antigo Twitter. Na ligação de voz, o campeão do BBB 24 se emociona ao agradecer o apoio desde que venceu o reality show.

“De cada um de vocês tem me ajudado a fazer todo esse movimento aí, de quando eu estava dentro da casa, né? Às vezes, mesmo sabendo, poxa, sem intenção de receber nada de troca, né? Mas fazendo por amar, por gostar e o mais importante para mim é saber que fora de toda essa agonia, existem pessoas como vocês, que me amam, que gostam de mim, que me apoiam, que me abraçam, que está comigo porque der e vier, que não solta a minha mão por nada e fico até emocionado em falar, sabe? Fico até emocionado… de saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa”, iniciou o ex-motorista de aplicativo.

“Obrigado, gente, estou sem palavras pra agradecer. Meu coração é muito mole. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, de coração, por tudo o que vocês fizeram. Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa. E vocês sabem também”, agradeceu ele.

Por fim, Davi relembrou os momentos de dificuldade dentro do confinamento e afirmou que situações que aconteceram no jogo ficaram marcadas para sempre em sua vida.

“Racismo, humilhação, rejeição… Todos os processos que eu passei ali dentro não foram fáceis. Tem coisa que vai ficar marcada para o resto da minha vida e só vocês me dão esse apoio. Deus abençoe vocês”, completou.