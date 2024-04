Fred Bruno com o filho, Cris - Reprodução/Instagram

Fred Bruno com o filho, CrisReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 17:10 | Atualizado 25/04/2024 17:14

O ex-BBB Fred Bruno está completando 35 anos de vida nesta quinta-feira (25) e reuniu os familiares e amigos para celebrar a data especial. No entanto, seu filho, Cris, de dois anos, fruto de seu antigo relacionamento com Bianca Andrade, roubou a cena na festa.

Durante o 'parabéns pra você', o pequeno ficou sentado na mesa ao lado do papai, mas acabou ficando envergonhado ao perceber que a atenção de todos os convidados estava direcionada a eles.

Com isso, o pequeno Cris contou para Fred como estava se sentindo com a situação. "Eu tô com vergonha", declarou o menino, arrancando risada dos convidados. Confira abaixo:

"eu to com vergonha" me quebrou kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fsowo65wwm — Vic. (@vicomente) April 25, 2024

O vídeo viralizou nas redes sociais e os internautas se derreteram com o momento. “Esse menino é a melhor criança que existe”, disse um. “O Chris é a criança mais adorável do mundo como pode”, declarou outro. “Quando os pais ensinam a expressar todos os sentimentos”, destacou uma terceira.

Ainda nesta quinta-feira (25), o apresentador do canal “Desimpedidos” publicou uma reflexão sobre a data especial. "Celebrando 3.5 da melhor maneira possível. Perto dos que amo, e que me amam, agradecendo e valorizando cada passo da minha trajetória", escreveu.

"Muito orgulhoso das minhas conquistas, cheio de energia pra buscar mais, assoprando velas com o maior presente que a vida me deu e recebendo mensagens incríveis de pessoas maravilhosas que acompanham meu trabalho no mundo todo. Muito obrigado e que esse novo ciclo seja incrível pra todos nós!", completou.