Alane do BBB 24 - Foto: Reprodução

Alane do BBB 24Foto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 14:01

Alane, participante marcante do BBB 24, pode estar mais perto do que nunca de realizar seu sonho de ser atriz. A bailarina teria sido convocada para um teste na Globo na próxima semana. Vale destacar que não se trata de uma escalação imediata, mas ainda é um importante passo para a jovem.

Segundo o site Notícias da TV, a bailarina apresentará uma cena para ser incluída no banco de talentos da emissora. Alane não irá direto para uma novela, já que não é um teste específico, mas estará mais próxima da carreira de atriz. Para quem não sabe, esse é o grande sonho da Paraense.

A oportunidade surge após sua participação na casa mais vigiada do Brasil, onde Alane demonstrou suas habilidades cênicas. A ex-sister divertiu os telespectadores nas vezes em que “interpretou” o Monstro da disputa e em momentos com sua amiga Beatriz Reis no reality show.

Nessa quarta-feira (24), Alane foi escalada pela TV Globo para um evento em Fortaleza, no Ceará, promovendo programas da emissora. Já nesta quinta-feira (25), ela foi flagrada desembarcando no Rio de Janeiro e chamou atenção ao posar como bailarina para os fotógrafos.