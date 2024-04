Gisele Bündchen - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 10:44 | Atualizado 25/04/2024 11:10

Gisele Bündchen ficou levemente emocionada ao ser parada por um policial em Miami, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (24). Enquanto dirigia, a famosa foi penalizada com uma multa de trânsito e não segurou o choro. Nas redes sociais o momento repercutiu.



"Foi um momento desagradável para ela", disse uma fonte próxima à modelo. Segundo relatos do paparazzo responsável pelo flagra, Gisele foi abordada próxima à casa onde havia deixado seu namorado, Joaquim Valente. Ambos passaram a tarde inspecionando as obras de sua nova residência.



"Eles estavam conferindo como estava o andamento das obras, algo que já fizeram anteriormente este mês", revelou o fotógrafo. No vídeo, vê-se a supermodelo secando as lágrimas logo após receber a multa do policial.



As últimas imagens de Gisele antes do incidente mostram um momento de diversão ao lado de sua filha caçula, na última sexta-feira (19). Na ocasião, Mãe e filha jogavam vôlei em uma rua tranquila de Miami, acompanhadas pelo cachorro. "Elas estavam completamente imersas no jogo", comentou o paparazzo. Além do vôlei, a herdeira da famosa também pratica equitação, yoga e hockey.