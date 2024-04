Mãe e irmã de Davi Brito começam a atuar como influencers e web reage - Foto: Reprodução

Mãe e irmã de Davi Brito começam a atuar como influencers e web reageFoto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 09:08

A mãe e irmã de Davi Brito, Elisângela e Raquel, parecem ter gostado da exposição nas redes sociais e já começam a faturar como influencers. No perfil do Instagram da jovem, ela e a mãe aparecem em um vídeo mostrando a mansão alugada para receber o campeão do BBB 24.



Na gravação, que seria uma publicidade do espaço, as duas falam sobre o conforto e segurança do imóvel localizado no Litoral Norte da Bahia. Após comentar como foram recebidas na mansão e o que consideram mais relevante no local, a dupla passa a palavra.



A mãe de Davi chama o corretor, Jadsson Reis, para explicar como as pessoas podem alugar uma casa como aquela, revelando que trata-se de uma "publi". Nos comentários, a publicação dividiu opiniões, ganhando elogios e também críticas pela atuação no comercial.



“Ele e o pai moravam com Mani. Ele saiu e vai deixar o pai? Quanta ingratidão!”, apontou um internauta. “Essa família de Davi parece a de Tufão o personagem da novela da Globo”, ironizou outro. “Pobre quando fica rico é um povo cafona”, criticou uma terceira. “Que voz horrível dessa mãe de Davi viu”, detonou mais uma.