Ex-BBB Natália Deodato relembra vazamento de vídeo íntimoReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 21:00

A ex-participante do BBB 22 Natália Deodato desabafou sobre um momento difícil que viveu ao ter um vídeo íntimo vazado na internet. O caso aconteceu após sua passagem pelo reality show da TV Globo, em 2022.

De acordo com a modelo, a situação a deixou tão abalada que ela não conseguia sair de casa. “Foi um momento muito constrangedor! As coisas mexeram muito comigo no pós-reality", declarou em entrevista ao Link Podcast.

"Eu tive muitos problemas emocionais, entrei em uma depressão durante uns três meses, onde tive momentos que eu tive que ser medicada para conseguir ficar bem”, explicou Deodato.

Em seguida, a ex-sister incentivou outras vítimas a denunciarem o crime. “Quando eu descobri esse vídeo, eu tinha vergonha de sair na rua e quando meus fãs vinham me abraçar, me sentia nua. Então se você estiver passando por algo parecido, denuncie e corra atrás”, completou.