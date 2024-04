Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no 'Surubaum' - Reprodução/YouTube

Publicado 24/04/2024 19:17 | Atualizado 24/04/2024 19:18

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelaram no novo episódio do "Surubaum", programa apresentado pelo casal no YouTube, que foram assistir um show de sexo ao vivo durante uma viagem à Amsterdã, na Holanda, e a apresentadora teve uma reação inesperada no local.

Enquanto o ator acreditava que o show iria ajudar a apimentar a relação, a apresentadora não teve uma experiência positiva. "A gente foi num show de transa ao vivo em Amsterdam... Cara, eu estava muito animado, confesso, [pensando] 'boa, hoje vai ter'... Cara, foi brochante... a Giovanna chorou", relatou.

Em seguida, Ewbank explicou o motivo de ter caído no choro assistindo ao show e contou que achou triste ver as pessoas fazendo sexo ao vivo. “Eu chorei, achei triste. Falei: 'Bruno, coitados'. Eles estavam trabalhando, era tipo: décima vez que faço isso. Fui para casa chorando e não consegui transar de jeito nenhum", completou ela.

No papo, Emílio Dantas, Fabiula Nascimento, Fernanda Gentil e Priscila Montandon, abriram a intimidade e Emílio declarou que já frequentou uma casa de swing. "Mas não para participar. Fui a convite de uma amiga que estava de gerente de uma casa. Para você participar, tem que subir num dark room porque tem as regras. Tinha um show de sexo rolando com barzinho para as pessoas se conhecerem, se quisesse fazer alguma coisa, você subia para um lugar", declarou o ator.