Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução

Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram nesta quarta-feira (24) e falou sobre o fim do seu casamento com Belo após 16 anos. A musa fitness admitiu que se sentia 'deixada de lado' pelo marido.



Em vídeo, a influencer contou detalhes do fim do seu relacionamento e admitiu que se arrepende de não ter insistido no romance. "Você se arrepende pelo fim do seu relacionamento ou já era algo esperado", perguntou um seguidor.

"Jamais esperava. Acho que ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento, eu me arrependo de ter deixado [acontecer], eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter brigado todos os dias, cuidado, dado atenção", declarou.

"Eu me arrependo de, nos momentos que eu me senti de lado ou me senti não sendo vista, de não ter falado. Sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. [Eu pensava:] 'Não vou falar que estou me sentindo deixada de lado, vou ficar quieta porque eu sou a fodona'. É isso o que eu me arrependo, de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais", completou.