MC Poze do Rodo e Vivi Noronha são flagrados em clima de romance - Foto: Reprodução

MC Poze do Rodo e Vivi Noronha são flagrados em clima de romance Foto: Reprodução

Publicado 24/04/2024 15:01

A influenciadora Vivi Noronha desabafou em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (24), após receber uma chuva de críticas de fãs. Acontece que os internautas estão comentando nas redes sociais que ela perdeu o brilho desde que voltou com MC Poze.



O funkeiro postou uma foto ao lado de Vivi Noronha e muitos seguidores surgiram escrevendo sobre a jovem ter “perdido o brilho” e voltado a parecer “uma menina de 14 anos”. A influenciadora, por sua vez, escreveu uma sequência de stories desabafando que quer ter uma vida próspera, um trabalho e uma família.



"Eu amo minha vida, amo o cuidado de Deus comigo e com toda minha família, amo meu trabalho e minha empresa. Amo todos os meus projetos lindíssimos que estão por vir (falta pouquinho, inclusive). Amo e sempre serei grata por todas oportunidades que tenho", iniciou ela.



Em seguida, Vivi Noronha critica os comentários que tem recebido: "Tem tantas coisas lindas pra vocês praticarem, que certeza será melhoria pra vida de vocês. Mas infelizmente insistem em me colocar em pauta de tudo. Tentei procurar o lado bom disso e não achei. A única coisa que ganham mesmo é likes e se isso é bom pra vocês, tá ótimo", disparou.



Encerrando seu discurso nas redes sociais, a namorada de MC Poze deixou claro o que é importante: "Eu quero é mesmo ter uma vida próspera, um trabalho (como o meu) bom e continuar fazendo o que eu amo. Ter meus filhos e minha família com saúde e ter dinheiro no bolso", afirmou Vivi Noronha, concluindo o desabafo.