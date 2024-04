Mani Rego celebra aniversário do pai de Davi Brito após término - Foto: Reprodução

Publicado 24/04/2024 13:51

Enquanto Davi Brito continua cumprindo seus compromissos como campeão do BBB 24, Mani Rego segue sua vida em Salvador após o término do namoro. Em meio às polêmicas envolvendo o rompimento, a comerciante mostrou aos seus seguidores que o relacionamento com o ex-sogro está muito bem.



A ex-namorada do vencedor do reality compartilhou fotos da comemoração do aniversário do pastor Dermeval de Brito, pai do motorista de aplicativo. Na legenda da publicação, feita nos stories do Instagram na noite de terça-feira (23), ela parabenizou o aniversariante e afirmou estar em “família”.



A polêmica relação entre a família de Davi Brito e Mani Rego e o fim do casal ainda seguem dando o que falar. Mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, pelo menos um parente do campeão do BBB 24 parece estar totalmente fora dessa confusão: o pai do ex-motorista de aplicativo.



O pastor Dermeval de Brito chegou a aparecer com Davi recentemente em uma foto. Mas o que ninguém sabe é que Mani Rego tem ajudado o, agora, ex-sogro, que decidiu tomar uma atitude depois que o filho foi para o reality show da TV Globo. A influencer teria alugado uma nova casa para ele morar também em Cajazeiras.