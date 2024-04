Isabelle publica fotos no Instagram ao lado de Matteus - Ellen Soares / Gshow

Publicado 24/04/2024 12:36

Na noite da última terça-feira (24), Matteus e Isabelle participaram de uma transmissão ao vivo comandada por ninguém menos que Ivete Sangalo. Durante a conversa, o gaúcho recebeu um convite para assistir um show da cantora em Manaus. Ele não perdeu a oportunidade para fazer uma proposta à Cunhã.

“Mentira que ele tá aqui. Vamos chamar Matteus! Agora vamos quebrar essa internet!", Ivete disparou animada. Depois que conseguiram incluir o gaúcho, a cantora revelou que já havia separado um ingresso para ele assistir ao seu show em Manaus. “Vou ter que tirar essa prenda aí”, iniciouo ex-BBB em seguida.

“Vou ter que convidar ela (Isabelle) para ser minha companheira para os próximos tempos”, Matteus disparou e deixou Veveta completamente chocada: “Meu Deus, ‘convidar para ser minha companheira’. Estou desequilibrada, hein? Ô Matteus, estou sabendo que dia primeiro de junho você tem um compromisso comigo em Manaus”, a cantora reforçou o convite.

“Você vai dizer ‘Aí, que saudade. Como vai? Que saudade do BBB’”, Ivete pediu detalhes do reencontro de Matteus e Isabelle. Novamente, o gaúcho surpreendeu ao revelar suas intenções: “Vou chegar e tascar um beijo nela”, ele disparou e deixou a manauara e a cantora chocadas. Por fim, elas caíram na risada com a ousadia do ex-brother.

Vale lembrar que assim que deixaram o confinamento da casa mais vigiada do Brasil, Matteus e Isabelle participaram do programa Mais Você, da Globo. Na ocaião, eles falaram sobre o clima de romance. Os dois contaram para Ana Maria Braga que ainda não definiram se vão namorar ou não, o que deu indícios de que o affair pode esfriar.