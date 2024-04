Davi Brito, vencedor do BBB24 - Foto: Reprodução

24/04/2024

Davi Brito, o vencedor do BBB 24, explicou em suas redes sociais o motivo de seu afastamento. Em um vídeo gravado no avião, enquanto voava para o Rio de Janeiro, ele revelou que precisava de um tempo para respirar devido à agenda lotada de compromissos.

"Me ausentei um pouco das redes sociais porque eu precisava de um tempo para respirar um pouco. Mas já voltei, e voltamos com todo o vigor e força. Valeu, vamos para cima!", afirmou o campeão.

O afastamento de Davi coincidiu com polêmicas envolvendo sua ex-namorada, Mani Rêgo. Em participação no Altas Horas, ele confirmou o fim do relacionamento e expressou sua frustração com a falta de apoio.

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitassem um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações", desabafou Davi.