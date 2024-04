Ana Furtado e Boninho têm experiência gastronômica no Japão, saiba o preço

Boninho e Ana Furtado - Reprodução/Instagram

24/04/2024

Viajando pelo Japão, Ana Furtado e Boninho desfrutaram de uma experiência gastronômica inesquecível. Afinal, o sabor e o preço do almoço devem ter marcado a dupla de apresentadores. Os pratos, preparados pelas mãos de Seina Ogata, foram elogiados pelo diretor do BBB como “incrível e delicado”.



Em uma publicação nas redes sociais, comentários divertidos sugeriam o alto custo do almoço. No entanto, uma seguidora explicou que, no Japão, até restaurantes cinco estrelas são acessíveis.



O casal almoçou no Restaurante Sublime, onde é necessária reserva. Além do valor da refeição, que pode chegar a ¥ 20500 (cerca de R$ 1.500), há uma taxa de serviço de 10% e um adicional de ¥ 5.500 (R$ 182) por um quarto privado.



No cardápio compartilhado por Boninho, detalhes revelam os pratos experimentados: desde creme de anchova de couve de bruxelas até sorvete de kiwi e azeitona, realmente inusitados.