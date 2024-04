João Guilherme e Bruna Marquezine beijam muito em after de Anitta - Foto: Reprodução

Publicado 24/04/2024 09:00

Durante uma entrevista para o “Steal The Look”, João Guilherme abriu o coração e revelou estar apaixonado há um tempo. Ele compartilhou que recentemente comprou uma baby tee da Maison Margiela para presentear sua amada. "Eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha", disse o ator.



A revelação do presente fez os fãs especularem sobre quem seria a sortuda. Rapidamente, os seguidores notaram que Bruna Marquezine repostou uma imagem da campanha da grife Margiela. A atitude da famosa fez com que muitos acreditassem que a atriz seria a amada de João Gui.



Os rumores sobre um possível romance entre João Guilherme e Bruna Marquezine não são novidade. Os fãs estão sempre atentos às interações dos dois nas redes sociais e aos indícios de que possam estar juntos. Será que o suposto affair engatou em algo mais sério? Apenas o tempo dirá.