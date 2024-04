Personal revela que relação com Gracyanne Barbosa durou sete meses - Reprodução/Instagram

Personal revela que relação com Gracyanne Barbosa durou sete mesesReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2024 18:44 | Atualizado 23/04/2024 18:47

O personal Gilson de Oliveira quebrou o silêncio e deu detalhes sobre o envolvimento que teve com Gracyanne Barbosa. Na última semana, o profissional foi apontado como o pivô do fim do casamento da musa fitness com Belo.

Em uma entrevista conduzida pelo ator Raul Gazolla no canal do advogado Joabs Sobrinho no YouTube, Gilson explicou que nunca foi personal de Gracyanne, apenas ajudava a influenciadora com os desafios que ela gravava para as redes sociais.

Ele revelou que sua relação com ex de Belo durou de fevereiro a agosto do ano passado: “Por conta das obrigações de cada um, era um relacionamento com nada forçado, sem interesses”.

Gilson foi questionado se Belo sabia da relação dos dois e respondeu: “Depois de um tempo, sim. A galera que nos rondava começou a comentar e falar sobre. Não ficou algo explícito, mas todos acreditavam que existia”, explicou.

O profissional de educação física ainda garantiu que não se beneficiou com relacionamento. “De maneira nenhuma, tanto que por mim, ninguém soube. Ninguém ouviu sair da minha boca”, completou.