Fabiana Justus detalha tratamento após transplante - Reprodução/Instagram

Publicado 23/04/2024 15:46 | Atualizado 23/04/2024 15:49

Após receber alta hospitalar, Fabiana Justus segue com tratamento contra a leucemia. Após o sucesso de seu transplante de medula óssea, a influenciadora digital aproveitou para compartilhar detalhes de sua atual rotina nesta terça-feira (23).

Nos stories do Instagram, a filha de Roberto Justus contou que está realizando o acompanhamento semanal no hospital. Enquanto aproveitava o período de repouso na unidade de saúde, ela conversou com os seguidores e revelou que ingere um total de 43 comprimidos por dia.

"O transplante alogênico (que é o que fiz, que as células são de outra pessoa) requer muitos remédios no pós. Tem os imunossupressores para a medula nova não rejeitar ou estranhar o corpo novo, tem protetor de fígado, corticoides, protetor gástrico, remédios para enjoo, antifúngico e antiviral (por conta da imunidade baixa), antibiótico profilático, magnésio… No total são 43 comprimidos ao dia", explicou.

Em seguida, Fabiana falou sobre a ajuda que recebe diariamente da mãe, Sacha Chryzman, desde que foi diagnosticada com leucemia, em janeiro. "Minha mãe parou a vida desde a primeira internação", afirmou.

"Ela ficou comigo 22 dos 34 dias da primeira. Na segunda internação, combinamos dela ficar na minha casa com as crianças, o que foi ótimo para elas. Me deu uma paz saber que a vovó estava junto e ajudou a manter o coração delas calmo...", completou.

Por fim, Fabiana contou que não está mais realizando quimioterapia. “Após o transplante não precisa mais de químio”, perguntou uma internauta. “Precisei de algumas quimios (juntas) para tratar e zerar a doença antes de ir para a etapa do transplante. Depois fiz mais uma leva de químios BEM pesadas pré transplante, que servem para ‘matar’ a minha medula para receber a nova”, detalhou. “Agora, com a medula nova, graças a Deus não tem mais químios, tem outros tipos de tratamento de manutenção que vou ter que fazer. Mas as químios já fizeram seu papel importante e sou muito grata a elas (apesar dos mil efeitos colaterais”.