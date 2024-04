Letícia Spiller - Foto: Reprodução

Letícia SpillerFoto: Reprodução

Publicado 23/04/2024 13:12

Letícia Spiller surpreendeu os fãs ao compartilhar um momento de conexão com a natureza. Durante uma pausa nas filmagens de “Rio de Clarice’, a atriz se aventurou em uma cachoeira, completamente nua. A famosa teve o cuidado de não deixar tudo a mostra, mas ainda impressionou os internautas.



"Todo axé da natureza. Salve Jorge! Ògún yè!", escreveu a artista na legenda da publicação, fazendo uma homenagem ao santo celebrado nesta terça-feira (23). Nos comentários, a artista recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.



“Era pra ser nos dois Leticia”, brincou um fã, hipnotizado com a famosa. “Sereia”, cravou a atriz Analu Bastos. “Vc é uma mulher perfeita e maravilhosa”, afirmou outro seguidor. "Mulherão", concordou mais um.



Vale destacar que, após o fim de seu casamento de sete anos com o músico Pablo Vares, Letícia Spiller viveu um romance com o ex-BBB Nizam no início deste ano. Os dois foram juntos ao Lollapalooza, em março, após flertarem nas redes sociais. Porém, não há informações sobre o status da relação atualmente.