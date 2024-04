Fernanda Lima celebra aniversário dos filhos e do marido com foto rara - Foto: Reprodução

Fernanda Lima, aos 46 anos, presenteou os fãs com uma foto rara ao lado dos filhos e do marido, Rodrigo Hilbert, que completou 44 anos. A imagem marca o aniversário dos gêmeos João e Francisco, que fizeram 16 anos na última quinta-feira (18), e do próprio ator, nesta segunda-feira (22).



“E por aqui a gente segue celebrando cada segundo de nossa existência. Em uma semana três aniversários! Dois carneiros e um touro. Amo esses homens! Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados, lágrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem-vindos!”, começou a apresentadora.



Na publicação, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, os gêmeos e a pequena Maria Manoela, de 4 anos, celebram os momentos juntos. A família postou na simplicidade e encantou os seguidores. “Ps: no niver do papai ‘casa de ferreiro, bolo improvisado’”, encerrou a famosa na legenda.



Nos comentários, fãs e celebridades elogiaram a família. “Mermao olha essa família”, brincou Tatá Werneck com emojis de coração. “Família linda demais”, elogiou Fê Paes Leme. “Acho que vocês deviam ter uns 12 filhos [...] e assim multiplicar o DNA”, sugeriu uma internauta.