Gilson de Oliveira falará pela primeira vez sobre relação com Gracyanne BarbosaReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2024 20:20

Apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, o personal trainer Gilson de Oliveira contratou um advogado criminalista para cuidar de seu caso. Joabs Sobrinho se pronunciou sobre a situação e acusou o cantor de marketing.

No Instagram, o advogado ainda anunciou que o cliente vai falar pela primeira vez com detalhes sobre o caso em uma entrevista que será transmitida no YouTube nesta terça-feira (23), às 19h.

Em vídeo, Joabs afirmou que não houve infidelidade e que o profissional de educação física passou a sofrer ameaças após ser acusado de causar a separação de Belo e Gracyanne.

“Não houve traição. Ali foi uma coisa consensual entre adultos livres à época. Eles estão manipulando, acabando com a vida de um jovem que vive trabalhando com a saúde. Musculação é uma coisa muito séria. Ele trabalha em academia. Ele é um profissional. As pessoas estão manipulando as informações. Ele está sendo atacado, ameaçado”, declarou a defesa de Gilson.

“Eles irão responder por todas as atitudes que estão fazendo com o rapaz. Vocês vão ficar chocados como o ser humano faz pra ganhar dinheiro, como eles conseguem destruir a vida de pessoas simples, trabalhadoras por conta de dinheiro e fama”, declarou.

“Belo não precisava disso", afirmou. "Trazendo uma situação à público de forma totalmente distorcida, com inveracidade total das informações. E, assim, nós iremos corrigir todas essas injustiças para que o rapaz possa seguir a vida dele em paz sem essas perseguições e ameaças”, completou.